Hoggaamiyaha Xisbullah oo sheegay in Israel ay sameysay xadgudub aan laga aamusi karin

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres oo ka walaacsan xaaladda ka sii dareysa ee ka jirta gobolka ayaa dhammaan dhinacyada ugu baaqay in ay is dejiyaan, xiisaddana ay dejiyaan.

Hassan Nasrallah ayaa sheegaya in ciidamadooda ku sugan xuduudda ay diyaar u yihiin in ay ka bixiyaan jawaabta ugu habboon dhagarta lagu qaarajiyay Arouri oo Khamiistii lagu aasay Beyruut.

Hoggaamiyaha Ururka Xisbullah ee ka arrimiya koonfurta Lubnaan ayaa sheegay in shirqoolkii lagu dilay Arouri ay Xisbullah ku riixeyso in ay ka falceliso, maadaama sida uu sheegay si aan laga fiirsan ay Israel weerarkaasi uga gaysatay Caasimadda Beyruut.