Hoggaamiyaha Xuuthiyiinta oo ku hanjabay in weeraro aan la arag ka bilaabi doonaan badda

“Hadda waxaa naadir ah in markab ku sii jeeda dekedaha xoogga looga haysto Falastiin ama cadowgu uu leeyahay uu soo maro Bab al-Mandeb.” Ayuu yiri Hoggaamiyaha oo intaasi ku daray in ay sii wadi doonaan hawlgalada ay ku go’doominayaan Dekedaha Israel, inta ay si rasmi ah uga soo afjareyso xasuuqeeda Gaza iyo is hortaagga ay ku heyso gargaarka bani’aadantinimo.

Abdul-Malik Al-Houthi, Hoggaamiyaha Xuuthiyiinta Yemen ayaa xusay in xoogagooda ay beegsadeen in ka badn 54 markab, oo isugu jira kuwa booyadaha shidaalka iyo kuwa kunteenarada ganacsiga, iyadoo wadar ahaan loo adeegsaday buu yiri 384 gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.

“Mareykanku hadda waxa ay qirayaan in ay ku guuldareysteen in ay gaaraan hadafkoodii gardarrada ahaa ee ay ka lahaayeen dalkeenna, wayna la yaaban yihiin xooggayaga.” Ayuu yiri sii raaciyay Hoggaamiyaha Xuuthiyiinta.

Ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa 12-kii bishii January bilaabay in ay dalka Yemen ka fuliyaan bartilmaameedyo ka dhan ah Xuuthiyiinta, si loo joojiyo weeraradooda maraakiibta, balse kuma aysan guuleysan in ay hakiyaan weeraradaasi.