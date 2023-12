Hoggaamiyaha Xuuthiyiinta oo ku hanjabay inay garaaci doonaan maraakiibta Mareykanka

Xuuthiyiinta ayaa 9-kii bishan ku dhawaaqay in ay go’doominayaan Dekedaha Israel, ka dib markii ay Tel Aviv ku eedeeyeen in ay xasuuq ka waddo Marinka Gaza.

Hoggaamiyaha ayaa intaasi ku daray “Illaa inta uu Mareykanku doonayo in ay nala galaan dagaal toos ah, waa in ay ogaadaan in aanan ahayn kuwa iyaga ka cabsada.”

Waxa uu sheegay in Mareykanka uu haysto waqti uu hadda kaga fogaan karo in uu weeraro dalka Yemen, taas oo cawaaqib daran u horseedi doonta.

Hoggaamiyaha ayaa sheegay in Xoogaga Xuuthiyiinta ay diyaar u yihiin in ay ka aargutaan Mareykanka, haddii Washington ay qaaddo dagaal ka dhan ah maleeshiyada ay Iran taageerto.