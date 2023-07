Hoggaamiyeyaasha NATO oo ka careysiiyay Madaxweynaha Ukraine

Hoggaamiyaha Ukraine ayaa doonaya in NATO uu ka helo ballanqaad ah in dalkiisu uu si dhakhsi ah ugu soo biiri karo xulafada, marka uu dagaalku dhammaado.

Zelenskyy ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in waqti la’aanta la isku afgartay ay la macno tahay in xubinimada dalkiisa ay ugu dambayntii noqon karto heshiis gorgortan ah.

Hoggaamiyeyaasha NATO oo maalintii labaad uu shir uga socdo Magaalada Vilnius ee dalka Lithuania ayaa is hortaagay in la muddeeyo xilliga Dowladda Ukraine ay si rasmi ah ugu soo biiri karto xulafada.