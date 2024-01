Imran Khan oo lagu xukumay 10 sano oo xarig ah

Mr. Khan ayaa marar badan beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay, isagoo sheegay in dukumeentigu ay ku jiraan caddeymo muujinaya in xil ka qaadistiisa ay ahayd shirqool ay maleygeen dad ka soo horjeeda siyaasadda iyo ciidamada awoodda badan ee dalkaasi, oo gacan ka helaya Mareykanka. Washington iyo Taliska Ciidamada Pakistan ayaa diiday eedeyntaasi.

You may also like