Ingiriiska oo Israel ka dalbaday inaysan weerarin Rafah

Iyadoo in ku dhow hal milyan iyo bar oo Falastiiniyiin ah ay ku sugan yihiin Rafah, waxaa jirta cabsi laga qabo in duulaanka qorsheysan ee Israel ay ku qaadayso dhulka ciriiriga ah uu cawaaqib xun ku yeelan doono dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan.

Wasiirka ayaa sheegay in in ka badan kala bar dadka reer Gaza ay gabaad ka dhigteen Rafah, isla-markaana aan loo baahnayn in halis la geliyo nolosha dadkaasi.