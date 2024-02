Ingiriiska oo lagu khasbay in markab dagaal uu dib uga celiyo Badda Cas

Wasiirka Difaaca Ingiriiska, Grant Shapps ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay in markabkan dagaal uu buuxin doono booska uu banneeyay markabkoodaasi kale.

Markabka ayay Ingiriisku sheegeen in uu ka qayb qaatay hawlgalo muhiim ah oo Mareykanka uu horkacayay, oo ay ku jirto iska caabinta weerarkii ugu weynaa ee bishii January kaga yimid Xuuthiyiinta Yemen, kaas oo ay Xuuthiyiintu u adeegsadeen gantaalaha lidka maraakiibta iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iskood is wada.