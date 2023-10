Iran iyo Sacuudiga oo ka wada hadlay gumaadka lagu hayo dadka reer Falastiin

Wakaaladda Wararka Sacuudiga ee SPA ayaa sheegtay in Mohammed bin Salman uu ku nuuxnuuxsaday, sida loogu baahan yahay in loo hoggaansamo shuruucda caalamiga ah, isla-markaana uu walaac xoogan ka muujiyay xaaladda bani’aadantinimada ee Gaza iyo saameynta uu duulaanka Israel ku yeeshay dadka rayidka ah.

Mohammad Jamshidi oo ah La taliyaha Arrimaha Siyaasadda ee Madaxweynaha Iran ayaa sheegay in hoggaamiyeyaasha ay fahamsan yihiin taageerada weyn ee Mareykanka ee Israel in ay Israel u horseedi doonto amni darro iyo burbur.