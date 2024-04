Iran oo ku celisay in jawaabteeda ay noqon doonto mid daran iyo Mareykanka oo farriin ay u dirtay

Warqadda ayaa lagu xusay in Tehran ay Tel Aviv uga digeyso in mar kale ay khalad sameyso, haddii kalena ay jawaabta Tehran noqon doonto mid aad uga daran, tan hadda ay ka bixisay weerarkii Qunsuliyadda.

Safiirka ayaa ku celiyay in Iran ay ka go’an tahay in ay difaacdo dadkeeda iyo danheedaba.

Safiirka Iran ee Qaramada Midoobey, Amir Saeid Iravani oo warqadda ku saxiixnaa ayaa sheegay in weerarka Iran ku qaadday Israel uu yahay mid sharci ah oo is difaacid ah, kana ka dhan ah sida uu yiri gardarrada Israel.