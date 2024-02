Iran oo Mareykanka uga digtay cawaaqibka weerar kasta oo uu ku soo qaado

“Madaxweyne Biden wuxuu rumeysan yahay in ay muhiim tahay in si habboon looga jawaabo weerarka.” Ayuu yiri Afhayeenka.

Dhanka kale Afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Mareykanka, John Kirby ayaa Arbacadii sheegay in Washington ay aaminsan tahay in weerarku uu ahaa mid qorsheysan, isla-markaana ay gaysteen kooxaha wax iska caabinta Ciraaq ee Iran ay taageerto.

Safiirka ayaa dhanka kale beeniyay wararka sheegaya in Tehran iyo Washington ay maalmihii ugu dambeysay is dhaafsadeen farriimo lagu dejinayo xiisadda.

Safiirka Iran ee Qaramada Midoobey, Amir Saeid Iravani ayaa ku hanjabay in Tehran ay jawaab adag ka bixin doonto weerar kasta, oo Mareykanka ku qaado Jamhuuriyadda Islaamiga ah, ka dib markii Mareykanka uu sheegay in kooxaha ay Iran taageerto ay ka masuul ahaayeen weerarkii saddexda askari lagaga dilay, tobanaanka kalena ay kaga dhaawacantay ee Axaddii ka dhacay saldhig ay ciidamadiisa ku leeyihiin waqooyi bari Jordan. Mareykanka ayaana ku hanjabay in uu ka aargudan doono weerarkaasi.