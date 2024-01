Iran oo shaacisay magacyada saraakiisheeda lagu laayay dalka Suuriya (SAWIRRO)

Telefishinka ayaa baahiyay in dhowr gantaal oo weerarka loo adeegsaday ay gebi ahaanba burburiyeen dhisme ka koobnaa afar dabaq, hase yeeshee Wakaaladda Wararka Suuriya oo soo xiganeysa saraakiil militari ayaa sheegtay in gantaalada qaar lagu guuleystay in laga hortaggo.

Taliska ayaa bilowgiiba sheegay in weerarka lagu dilay afar ka mid ah la taliyeyaashooda iyo tiro ka mid ah Ciidamada Suuriya, balse taliska ayaa dib ka xaqiijiyay in sarkaal 5aad uu u geeriyooday dhaawicii ka soo gaaray duqaynta.