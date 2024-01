Iran, Ruushka, Sacuudiga iyo Turkiga oo ka hadlay weerarka lagu qaaday Xuuthiyiinta

Madaxweyne Erdogan ayaa Washington iyo London ku eedeeyay in ay isku dayayaan inay Badda Cas u bedelaan bad dhiig ah, isagoo intaasi raaciyay in ay hurinayaan xiisadda gobolka.

Warsaxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Sacuudiga ayaa dhinacyada loogu baaqay in ay is xakameeyaan, ayna ka fogaadaan wax kasta oo sii hurin kara xiisadda gobolka.