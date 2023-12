Isimada Puntland oo go’aan ka gaaray Xildhibaanada SSC Khaatumo ku metela Baarlamaanka

“Maadaama Maamulka SSC Khaatumo iyo Isimadoodu ay si wadajir ah go’aan ugu gaareen in aysan metelaad ku yeelan Puntland waa in doorashada lagu galaa 49 Xildhibaan, taasoo dastuurka waafaqsan, ahna aqlabiyad ka badan tiradii ay ku ansixi lahayd doorasho ka dhacda Puntland oo ku qabsoomi karta 2/3 Xubnaha Baarlamaanka, una dhiganta 44 xubnood.” Ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen Isimada Puntland.

