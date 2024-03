Israel iyo caalamka oo ay ka dhex tolan tahay

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa tilmaamay in baaritaankaasi uu lagama maarmaan u yahay in la ogaado sababta Ciidamada Israel ku riixday inay falkaasi ku kacaan iyo weliba askartii ku lugta lahayd.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, Antonio Guterres oo mar dambe hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo baaritaan madaxbannaan oo wax ku ool ah.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Ingiriiska, David Cameron oo dhimashada ku tilmaamay mid naxdin leh ayaa sheegay in ay waajib tahay in baaritaan degdeg ah la sameeyo iyo in la helo cid falkaasi lagu la xisaabtamo.