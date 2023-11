Israel iyo Xamaas oo la rajeynayo in ay kordhiyaan muddada xabad joojinta

Dhanka kale Xafiiska Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in la soo gaarsiiyay liiska dadka la fillayo in Xamaas ay caawa sii deyso.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qatar ayaa sheegtay in Xukuumadda Doha ay daneynayso in muddada xabad joojinta ay noqoto mid si joogto ah u sii socota.

Masuuliyiintan ayaa la sheegay in Raysal Wasaare Al Thani ay kala hadleen, sida heshiisku uu ku sii socon karo iyo waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo.

Heshiiska oo tan iyo Jimcihii socday ayaa horseeday in dhinacyadu ay is weydaarsadaan maxaabiis dhan 240 qof (180 Falastiiniyiin ah iyo 60 Israeliyiin ah), iyadoona uu kor u qaaday garagaarka bani’aadantinimo ee la gaynayo Gaza.

Waxaa soo xoogeysanaya rajada laga qabo in Israel iyo Xamaas ay sii wadaan heshiiska xabad joojinta ee Marinka Gaza iyo maxaabiis is weydaarsiga, kaas oo ku eg maanta.