Israel iyo Xamaas oo soo geba-gabeeyay wejiga hore ee maxaabiis is weydaarsiga

Dhinacyada ayaa la filayaa in Talaadadan ay bilaabaan wejiga labaad ee maxaabiis is weydaarsiga, iyadoo laga faa’iideysanayo labada maalmood ee xabad joojinta lagu kordhiyay.

Labada dhinac ayaa xalay ogolaaday in laba maalmood lagu kordhiyo heshiiskii ay Arbacadii gaareen, ee ku aaddanaa xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga.