Israel oo amar cusub duldhigtay barakacayaasha Falastiiniyiinta ee ku nool Rafah

Benjamin Netanyahu, Raysal Wasaaraha Israel ayaa ku celceliyay in ay lagama maarmaan tahay in ay weeraraan Rafah, si ay uga adkaadaan, waxa uu ku sheegay argagixisada.

Wariyeyaasha ka hawlgala Marinka Gaza ayaa soo sheegaya in awaamiirta ka soo baxday Taliska Militariga ay muujineyso in dadku ay tahay inay isaga wada baxaan qaybaha Rafah oo dhan.

Israel ayaa Isniintii dadka rayidka ah ku wargelisay in ay isaga guuraan bariga Rafah, oo xilligaasi ay sheegtay in hawlgal xadidan laga samayn doono.

Taliska Militariga Israel ayaa maanta dadka shacabka ah ku amray in ay banneeyaan bartamaha deegaanka Rafah, xilli ay sheegeen in ay ballaarinayaan hawlgalka ka dhanka ah Xoogaga Ururka Xamaas.