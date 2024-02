Israel oo dadka rayidka ah ku wargelisay in ay ka baxaan Isbitaalka Nasser

“Maamulka isbitaalka waxaa loo sheegay in bukaanada iyo shaqaalaha caafimaadka oo keliya ay tahay in ay ku sii jiraan isbitaalka.” Ayuu yiri Afhayeenku.

Afhayeenka ayaa tilmaamay in militarigu uu maamulka isbitaalkaasi ku amray in dhammaan dadka barakacayaasha ah ay ka daadgureeyaan isbitaalka.

Afhayeenka Wasaaaradda Caafimaadka Gaza, Ashraf Al-Qedra ayaa sheegay in dadka rayidka ah ee gabaadsanaya isbitaalkaasi lagu khasbayo in ay raadsadaan goobo kale oo ay gabaad ka dhigtaan.