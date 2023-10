Israel oo Golaha Ammaanka weydiisaneysa in la cambaareeyo Xoogaga Xamaas

Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ayaa Sabtidii sheegay in dalkiisu uu garab taagan yahay Israel iyo xaqa ay u leedahay inay is difaacdo.

Bayaan ka soo baxay Xafiiska Raysal Wasaaraha ayaa lagu sheegay in hoggaamiyeyaashaasi ay u muujiyeen taageeradooda, sida ay xaqa ugu leedahay inay is difaacdo, muddada ay doontaba ha qaadatee.

“Kulanka waxaan ku dalban doonnaa in goluhu sidoo kale uu garab istaago xaqa ay Israel u leedahay inay is difaacdo, si loo ilaaliyo amniga muwaadiniintayada.” Ayuu yiri Safiirku.

Safiirka Israel u fadhiya Qaramada Midoobey, Gilad Erdan ayaa sheegay in kulanka ay ku dalban doonaan in goluhu uu si adag uga soo horjeesto Xamaas.