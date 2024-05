Israel oo kaga sii dareysa silaca ay ku hayso dadka reer Gaza

Duqaymaha xoogan iyo dagaalada ka socda waqooyi, bartamaha iyo cirifka koonfureed ee Marinka Gaza ayaa waxaa dadka rayidka ah u dheer in weli Ciidamada Israel iyo Israeliyiinta mayalka adag ay hortaagan yihiin gurmadka bani’aadantinimo ee la doonayo in la gaarsiiyo dadka aadka ugu baahan.

Dhanka kale Qaramada Midoobey ayaa maanta sheegtay in ugu yaraan 450,000 oo qof lagu khasbay in ay ka barakacaan deegaanka Rafah, oo billihii ugu dambeeyay hoy u ahaa dad tiradooda lagu qiyaasay 1.5 milyan oo barakacayaal ah.