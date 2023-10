Israel oo kaga sii dartay xaaladda Gaza

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in ay jiraan boqolaal qof oo ku dhintay duqaymaha Israel, isgaarsiinta la jarayna ay hoos u dhigtay in wax badan laga ogaado tirada dadka ku waxyeeloobay duqaymihii ugu dambeeyay.

Dhanka kale Ciidanka Dhulka Israel oo xalay isku dayay in ay gudaha u galaan Gaza ayaa iska caabin xoogan kala kulmay Xoogaga Xamaas, iyadoona lagu khasbay in dib looga soo saaro magaalada.