Israel oo kordhisay beegsigeeda ka dhanka ah Masaajidda Gaza

Wasaaradda ayaa Ururada Islaamka iyo hay’adaha caaamiga ah ugu baaqday in ay qaadaan tallaabooyin wax ku ool ah, oo ay ku soo fara-gelinayaan gardarada Israel ee Gaza iyo in Tel Aviv lagu la xisaabtamo fal dembiyeedkeeda ka dhanka ah rayidka, Masaajidda iyo Kaniisadaha.

You may also like