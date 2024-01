Israel oo ku dhawaaqday in la burburiyay qaab dhismeedka Xamaas ee waqooyiga Gaza

Duulaanka Israel ee Marinka Gaza ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 23 kun oo qof oo dad shacab ah, halka in ka badan 58 kun oo kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana jira in ka badan 7 kun oo qof oo nolol iyo geeri aan midna lagu hayn, kuwaa oo la tuhunsan yahay in ay ku hoos jiraan dhismayaasha ku burburay duqaymaha baahsan ee Ciidamada Israel.

Afhayeenka Militariga Israel, Daniel Hagari ayaa sheegay in Israel ay hadda diyaar u tahay in ay soo afjarto duqaymaha ay ka waddo waqooyiga Gaza, haddii ay burburiyeen sida uu yiri qayb ka mid ah Xamaas-ta Gaza.