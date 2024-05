Israel oo ku jahwareersan duulaankeeda Marinka Gaza

Israel ayaa la sheegaya in ay ku jahwareersan tahay qaabka ay u wajaheyso dagaalka Xamaas, marka aad eegto in aysan istiraatiijiyad dhab ah ka lahayn, taas oo aad ka garan karto in marba ay meel isku qaadeyo, oo ay ku duuleyso.

Israel ayaa waxaa muuqata in toddobo oo dagaalka Marinka Gaza uu socday ay ku fashilmatay in ay xaqiijiso saddexdii hadaf ee ay ugu duushay dhulka go’doonsan, ee kala ahaa burburinta Ururka Xamaas, dib u soo celinta Israeliyiintii lagu qafaashay weerarkii October 7-deedii iyo xaqiijinta inaanay Gaza khatar amni ku ahayn Israel.