Israel oo la sheegay in 400 oo qof ku dishay Isbitaalka Al-Shifa + SAWIRRO

Ciidamada Israel oo 18-kii bishii hore ee March weeraray isbitaalkaasi ayaa sheegay in weerarkoodu uu ka dambeeyay, ka dib markii ay heleen xogo sirdoon oo sheegaya in ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dagaal-yahanada Xamaas, isla-markaana ay weeraro ka soo abaabulaan, warkaas oo Xamaas ay gaashaanka u daruurtay.

Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa sheegtay in 21 qof ay habeenkii Axadda u geeriyoodeen daryeel la’aan.