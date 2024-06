Israel oo laba laabtay duqaynta Rafah iyo dhismayaasha oo ay burburineyso

Hay’adda UNRWA ayaa sheegtay in qoysaska Falastiiniyiinta ay masaafo dheer u lugeynayaan, sidii ay u heli lahaayeen biyaha ay u baahan yihiin, waxayna sheegtay in dadku ay cagahooda maalayaan, iyadoo uu kuleyl daran jiro.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa ka horyimid baaqyadii caalamiga ahaa ee looga dalbanayay inaysan weerarin deegaankaasi. Ciidamada Israel ayaana horaantii bishii May bilaabay hawlgalkooda dhinaca dhulka ee deegaankaasi. Netanyahu ayaa Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga ah ee ICJ ku gacan seyray amarkeedii ahaa in si degdeg ah loo joojiyo weerarka ballaaran ee Rafah.