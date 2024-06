Israel oo lagu daray liiska caalamiga ah ee dembiileyaasha ku xadgudba carruurta

Stephane Dujarric, Afhayeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa Wariyeyaasha u sheegay in Israel lala socodsiiyay in lagu daray liiska dembiileyaasha ku xadgudba dhallaanka.

Qaramada Midoobey ayaa lagu wadaa in 14-ka bishan ay si rasmi ah u soo saarto warbixinteeda sanadlaha ee carruurta iyo goobaha ay colaadaha ka jiraan, iyadoona si rasmi ah warbixinteedaasi ugu xusi doonto in Israel ay gashay liiska madow ee dembiileyaasha.