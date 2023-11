Israel oo mar kale garaacday xerada qaxootiga Jabalia ee Gaza

“Aniga oo ka duulaya mowqifka cad ee Golaha Midowga Yurub ee ah in Israel ay xaq u leedahay in ay is difaacdo, iyada oo la raacayo sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada iyo xaqiijinta ilaalinta dhammaan dadka rayidka ah, waxaan ka naxay tirada badan ee dhaawacyada, ka dib duqayntii Israel ee xerada qaxootiga ee Jabalia.” Ayuu yiri Josep Borrell.

