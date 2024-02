Israel oo mar kale maxaabiista laga haysto ku leysay Marinka Gaza

Warka Xamaas ayaa imaanaya, xilli qoysaska iyo ehelada la haysteyaasha ay Xukuumadda Netanyahu ku cadaadinayaan in la joojiyo dagaalka, lana bilaabo wareeg kale oo heshiis maxaabiis is weydaarsi ah.

“Waxaan isku dayi doonnaa inaan ku dadaalno in aan dib u soo celino dhammaan kuwa nool iyo kuwa dhintay meydadkooda.” Ayuu yiri Netantahu oo warkan ku sheegay wareysi dheer oo ABC News uu siiyay oo Axaddii lagu soo qaatay Barnaamijka This Week ee Axad kasta ka baxa Warbaahinta ABC.