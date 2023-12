Israel oo si naxariis darro ah dad rayid ah ugu leysay xero ku taala Marinka Gaza

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa xaqiijisay in 70 qof ay ku dhinteen weerarka ka dhacay xerada qaxootiga Maghazi, tani oo weerarkii kale ee lagu qaaday xerada qaxootiga Bureij ka dhigeysa tirada dhimashada in ka badan 100 qof.

