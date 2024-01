Israel oo soo bandhigtay qorshaha ay mustaqbalka ka damacsan tahay Marinka Gaza

Hindisaha ayaa muujinaya in Israel ay damacsan tahay in mustaqbalka ay Gaza ka dhisto maamul hoos yimaada Tel Aviv, maamulkaas oo noqon doono mid xadidan oo la haysto, tani oo aan la ogayn sida ay dadka reer Gaza ugu qanci doonaan.

Israel ayaa weli ku adkeysanaysa in ay gacanta ku hayn doonto amniga guud ee Marinka Gaza, ka dib marka uu dhammaado dagaalka ay sheegeen in ay kaga takhalusayaan Ururka Xamaas.