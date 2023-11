Israel oo ugu dambayn ogolaatay in shidaalka la geeyo Gaza

Saraakiisha ka tirsan Wasaaradda Difaaca Israel ayaa sidoo kale laga soo xigtay in shidaalka la fasaxay looga gol leeyahay in lagu fuliyo howlaha bani’aadantinimo.

Wakaaladda Wararka Reuters ayaa iyana sheegtay in Israel ay aqbashay in Gaza la geeyo 24,000 oo litir oo shidaal ah, isla-markaana gaadiidka xamuulka ee Qaramada Midoobey ee ku sugan isgoyska Rafah ee xadka Masar loo ogolaaday in iyagu ay shidaalka geeyaan Gaza.

Wakaaladda Wararka AP ayaa sheegtay in Maamulka Israel uu ogolaaday in shidaalka la geeyo Marinka Gaza, xilli ay ka sii dareyso xaaladda bani’aadantinimo ee halkaasi ka jirta.