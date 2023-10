Jan Egeland oo Israel ku eedeeyay in ay ku dhaqmeyso waxyaabihii uu Madaxweyne Biden ka digay

Hoggaamiyeyaasha Midowga Yurub ayaa xalay ku baaqay in la helo wadiiqooyin suurtagelinaya in gargaar buuxa la gaarsiiyo Marinka Gaza.

Waxa kaloo uu yiri “Tani waa in la soo afjaraa, waa in la sameeya xabad joojin ama la hakiyo, waa in heshiis lagu baaqaa. Aad baan uga niyad jabnay diblomaasiyadda.”