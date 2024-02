Jarmalka oo Israel u sheegay inaanay furin kale ka furi karin Rafah

Midowga Yurub ayaa la sheegay in Israel uu ku booriyay in aanay dagaalka ku fidin cirifka koonfureed ee Gaza, halkaas oo ay maciin bideen kala bar dadka reer Gaza oo tiradooda lagu qiyaaso 2.3 milyan oo qof.

Waxay sheegtay in Berlin iyo Washingtonba ay si cad ugu sheegeen Israel in aanay ciriiri kale gelin karin dadka rayidka ah ee isugu soo uruuriyay dhulka ciriiriga ah ee Rafah.

Wasiirka ayaa sheegay in cadaadiska militarigu uu horseedi doono in ay guryahooda dib ugu soo celiyaan 136 Israeliyiinta ah ee lagu haysto Gaza, isla-markaana ay burburin doonaan Xoogaga Xamaas ee ku sugan Rafah.