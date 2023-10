Jarmalka oo si adag uga horyimid in kaalmada bani’aadanimo laga jaro Falastiiniyiinta

Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa ku baaqday in la furo wadiiqooyinka gurmadka bani’aadanimo ee dhinaca dhulka.

Dhanka kale dalalka galbeedka qaarkood ayaa la sheegaya in ay Maamulka Israel ku cadaadinayaan in uu furo wadiiqooyinka gargaarka loo marsiiyo bulshada Gaza iyo kuwa kale ee ku dhaqan Daanta Galbeed ee la haysto.