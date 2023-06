Jarmalka oo xoojinaya xadka bari ee difaaca NATO

Wasiirka oo Isniintii booqday dalkaasi ayaa sheegay in Berlin ay dooneyso in ciidamadeeda ay si joogto ahi uga hawlgalaan dalkaasi.

Wasiirka Difaaca Jarmalka, Boris Pistorius ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar la tahay in 4,000 oo askari ay u dirto dalka Lithuania, si loo xoojiyo garabka bari ee NATO.