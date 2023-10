Jordan oo baajisay shir uu Madaxweyne Biden kaga qaybgeli lahaa dalkaasi

Madaxweynaha Falastiiniyiinta ayaa la sheegaya in gebi ahaanba uu joojiyay kulankii uu la lahaa Madaxweynaha Mareykanka iyo shirkii kale ee lagu waday in uu kaga qaybgalo dalkaasi, ka dib weerarkii naxdinta lahaa ee ka dhacay isbitaalka ku yaala bartamaha Gaza.

Boqorka Jordan ayaa qorsheynayay in uu martigeliyo shir afar geesood ah, kaas oo ajandihiisa ka mid ahaa baahida loo qabo in gargaar bani’aadanimo la gaarsiiyo Gaza, si looga hortago masiibo bani’aadantinimo iyo xal u helidda colaadda Israel iyo Falastiiniyiinta.

Wasiirka ayaa Maamulka Israel ku eedeeyay in uu doonayo in Bariga Dhexe uu geliyo xaalad aan daba qabad lahayn.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Jordan, Ayman Safadi ayaa sheegay in kulanka dhinacyada la qaban doono, marka ay dhinacyadu ku heshiin karaan in la soo afjaro colaadda iyo xasuuq ka dhanka ah shacabka Falastiiniyiinta.