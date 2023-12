Khasaaraha shacabka Gaza iyo askarta Israel oo kordhay (SAWIRRO)

Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony Blinken ayaa Jimcihii ogolaaday in gantaalo badan iyo qalab kale oo Israel ay soo dalbatay in loo diro, iyadoo aan wax ansixin ah looga baahnayn Congress-ka, sida ay sheegtay Wasaaradda Gaaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka.

Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay in 36 isbitaal oo shaqeynayay ay hadda ka shaqeynayaan 13 oo keliya, kuwaa oo 9 ka mida ay ku yaallaan koonfurta, halka 4-ta kalena ay ku yaallaan waqooyiga Gaza.