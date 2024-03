Kolonyada gargaarka oo billo ka dib gaaray waqooyiga Gaza, ka dib qaylo dhaantii Qaramada Midoobey

UNRWA ayaa bayaan ku sheegtay in saddex meelood oo meel carruurta ay da’doodu ka yar tahay 2 sano ee ku nool waqooyiga Gaza ay hadda hayso nafaqo darro ba’an, waxayna ka digtay in dhallaankaasi ay u dhintaan cunto la’aan, haddii aanay Israel ogolaan kaalmada bani’aadantinimo ee aadka loogu baahan yahay.

