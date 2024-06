Kontoroolada Muqdisho oo markii ugu horreysay laga hawlgeliyay eeyda wax urisa

Hay’adda Miina Baarista Qaramada Midoobey ee UNMAS ayaa 31-kii bishii ina dhaaftay ee May sheegtay in intii u dhaxeysay April 2021 illaa March 2024 ay tababartay, isla-markaana ay qalabeysay 21 kooxood oo ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, kuwaas oo awood u leh bay tiri inay si firfircoon uga jawaabaan khataraha qaraxyada.

Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Gaashaanle Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa sheegay in hadda lagu guuleystay in eeyaha la geeyo kontoroolada laga soo galo magaalada.