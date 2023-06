Koonfur Galbeed oo si kulul uga hadashay dagaalka Baraawe iyo xiisadda ka taagan

Taliyaha Ururka 25aad, Guutada 6aad ee Qaybta 60aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, Korneyl Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale (Xarago) ayaa sheegay in Daraawiishta Koonfur Galbeed ay tahay in lagu la xisaabtamo gacanqaadka ay ku horreyeen.

Wasiirka ayaa baaqiisa ku xoojiyay in si degdeg ahi dib loogu furo Garoonka Diyaaradaha Baraawe, oo la doonayo sida uu yiri in laga qaado dadkii ku dhaawacmay dagaalka.

“Waxaan rabnaa inaan halkan ka jeedino laba qodob oo baaq ah. Dadweynaha waxaan leenahay is dejiya, dowladdiina ayaa idin maqan, Dowladda Koonfur Galbeedna ma noqon doonto mid iska aamusto, wixii meesha ka dhacayna waxay noqon doonaan wax la iska la xisaabtamo, haddii Ilaahay yiraahdo. Baaqa kale waxaan halkan uga jeedinaynaa Gudoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, Xeer Ilaaliyaha Maxkamadda Ciidamada iyo Taliyeyaasha Ciidamada guud ahaan, waxaana leenahay sida ugu dhakhsiyaha badan wax uga qabta, maadaama meesha la weeraray ay tahay meel Madaxtooyo ah, oo la mid ah in la weeraray Madaxweynihii Koonfur Galbeed, haddiiba dadkaas ay yihiin militari, sida ayagu sheegteen, kana muuqdo tuutaha ay wateen in Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida iyo Taliska Ciidamada ay si degdeg ah arrintaasi jawaab uga bixiyaan.” Ayuu yiri Wasiirka.