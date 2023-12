Kooxaha burcad badeedda oo soo cusbooneysiiyay weeraradooda

Wasiirka ayaa xusay in burcad badeeddu ay damacsan tahay in doonidaasi ay weerar kaga gaystaan biyaha caalamiga ah, si ay markab ugu soo qabsadaan.

Wasiirka oo VOA la hadlay ayaa yiri “Marka markabkii weli gacanta burcadda ayuu ku jiraa, dhanka barriga iyo dhanka baddaba waxaanu ka saarnay culeys go’doomin ah, waxaana rajeynaynaa sida ugu fudud ee dadkaasi loo badbaadin karo, markabkaasna gacanta burcadda looga saari karo in aanu u marno waddadeeda, hadday ka fursan weydana in hawlgal lagu fuliyana, ka Puntland ahaan diyaar baan u nahay.”