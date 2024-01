Kooxo hubeysan oo dad ku laayay deegaan hoostagga Dhuusamareeb

Taliyaha Saldhigga Booliska Dhuusamareeb, Nuur Cilmi Maxamed ayaa mar sii horreysay sheegay in dilalka ku soo badanaya gobolka ay kooxaha argagixisada ku curyaaminayaan hawlgalada ka socda Galmudug ee la doonayo in lagu soo afjaro joogitaankoodii Gobolada Dhexe.

