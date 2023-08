Kulanka Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Hoggaanka Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe oo isha lagu hayo

Madaxweynaha ayaa la sheegaya in Hoggaanka Ahlu Sunna uu ku qancin doono in marka hore ay gacan ka gaystaan dagaalka bartamaha dalka looga suulinayo Al Shabaab, wixii kale ee ku aaddan damacooda siyaasiga ahna ay isaga iman doonaan, kolka dalka laga xoreeyo cadowga keliya ee muuqdo, ee ay maanta dadka Soomaaliyeed leeyihiin waa Shabaab’e.

Xerta Baxdo iyo Wisil oo ka tirsanaa Xoogagii Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe ee kala ambaday, ka dib markii Maamulkii Ahlu Sunnada Galmudug siyaasad ahaan meesha laga saaray ayaa xilligaasi bilaabay in ay dib ugu laabtaan labadaasi magaalo oo ay ka soo jeedaan, waana Xerta Ahlu Sunna oo qayb ka noqotay qorshihii ay ciidamadu ku fashiliyeen weeraradii kala dambeeyay, ee ay Shabaabku doonayeen in ay kula wareegaan Wisil, Baxdo iyo Qaayib.

Wararka ayaa sheegaya in Madaxweynuhu uu daneynayo in uu la kulmo Hoggaanka Ahlu Sunna, oo muddooyinkii ugu dambeysay uu saldhigoodu ahaa deegaanka Bohol, oo qiyaastii 25km dhanka waqooyi kaga beegan Magaalada Dhuusamareeb.

Waxaa isa soo taraya wararka sheegaya in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud uu qorsheynayo in uu qaabilo Hoggaanka Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe.