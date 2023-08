Kuuriyada Waqooyi oo war la yaab leh ka soo saartay askarigii Mareykanka ee isu soo dhiibay dalkaasi

Inkastoo Warbaahinta Waqooyiga Kuuriya ay sheegtay in Travis King uu si sharci darro ah dalka ku soo galay, haddana waxay qiil uga dhigeysaa in uu magangelyo-doon yahay, isla-markaana uu rabitaankiisu yahay in dalkaasi uu sii joogo amaba haddii la heli karo dal kale oo saddexaad.

Pyongyang ayaan wax la yaab leh u arag in ninkan uu si ku talagal ah uga soo gudbo Zone-ka sida weyn loo ilaaliyo, marka aad eegto in ciil iyo carro badan uu u qabo Militariga Mareykanka.

Saraakiisha Mareykanka ayaa askarigan ku eedeynaya in xitaa uu diidan yahay in uu yahay maxbuus dagaal.