Kuuriyada Waqooyi oo xaqiijisay inay gacanta ku hayso askariga uu Mareykanku la’yahay

Travis King oo socod ku marayay aagga Qaramada Midoobey maamusho ee loo garan ogyahay goobta militariga ka caagan ayaa la sheegay in uu si bareer ah ugu tallaabay dhinaca Kuuriyada Waqooyi, tani oo jahwareer ka abuurtay Gacanka Kuuriya iyo gudaha dalka Mareykanka, iyadoona ay dad badani is weydiinayaan sababta uu ficilkaasi ugu kacay, isaga oo welibana si wanaagsan u garanaya soodinta xasaasiga ah ee kala xadeysa labadaasi dal.

Mareykanka ayaa hadda wada dadaalo uu ku doonayo in askarigaasi looga soo sii daayo Maamulka Kim Jong-un, balse Qaramada Midoobey ayaa sheegeysa inaanay doonayn in ay arrintaasi fara-geliso.