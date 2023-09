Laba qarax oo ka dhacay Magaalada Dhuusamareeb

Dhanka kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciidamadu ay hayeen xogta gaadiidkaasi, oo magaalada ka soo hujuumay dhanka koonfureed, tanina ay keentay in ciidamadu u diyaargaroobaan weerarkaasi.

Agaasimaha Warfaafinta & Xiriirka Dadweynaha ee Madaxtooyada Galmudug, Axmed Daahir Cumar ayaa sheegay in ciidamadu ka hortaggeen qaraxyo la doonayay in gudaha loo soo geliyo Dhuusamareeb.