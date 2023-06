Laftagareen oo dardargelinaya wejiga 2aad ee gulufka lagu wiiqayo Shabaab (SAWIRRO)

Madaxweyne Laftagareen oo isla Axaddii Magaalada Xudur kula kulmay qaar ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee Rabdhuure iyo Tiyeeglow ayaa weydiistay in ay ka qayb qaataan hawlgalka la abaabulayo, ee ay tahay in lagu xoreeyo dhulka ay kooxaha argagixisada maamulaan.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Madaxweynuhu uu Saraakiisha la wadaagay qorshaha socda, oo qayb ka ah in la isugu furo waddooyinka deegaanada ay go’doomiyeen kooxaha argagixisada.

Madaxweynaha ayaa Saraakiisha u sheegay in dhawaan la qaadi doono hawlgal ay tahay in ciidamadu ay ku xoreeyaan Degmooyinka Tiyeeglow iyo Rabdhuure, oo Shabaabku kaga sugan yihiin gobolkaasi.