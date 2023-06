Laftagareen oo qaabilay Wakiilka cusub Qaramada Midoobey ee dalka (SAWIRRO)

Catriona Laing ayaa Madaxweyne Laftagareen iyo Golihiisa Wasiirada uga mahadcelisay soo dhaweyntoodan diiran, waxayna sheegtay in safarkeedu uu ku qotomo is barasho iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee ay Qaramada Midoobey ka waddo deegaanada Koonfur Galbeed.

