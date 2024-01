Liishaanka Xuuthiyiinta oo ku sii jeeda dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga Mareykanka

Mahdi Al-Mashat, Madaxa Golaha Sare ee Siyaasadda Xuuthiyiinta ayaa dhawaan sheegay in mowqifkoodu uu cad yahay, kaas ah in maraakiibta u socda Israel aanay ka gudbin marinka Bab al-Mandeb ee isku xira Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed.

Madaxa Guddiga Sare ee Kacaanka Xuuthiyiinta Yemen, Mohammed Ali Al-Houthi ayaa ka dhawaajiyay in ay bartilmaameedsan doonaan dhammaan dalalka xubnaha ka ah isbahaysigan, oo loo sameeyay in ay ka hortaggaan weerarada Xuuthiyiinta ee ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga ee ku wajahan Dekedaha Israel.